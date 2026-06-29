Spectacle de magie Quai Cyrano Bergerac

Bergerac

Spectacle de magie

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac Dordogne

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 19:30:00

fin : 2026-07-03 22:00:00

Date(s) :

2026-07-03

Un magicien vous propose une prestation de close up mêlant magie et humour pour animer votre soirée.

Gratuit • Sans réservation .

Quai Cyrano 1 Rue des Récollets Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 03 11

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English : Spectacle de magie

L’événement Spectacle de magie Bergerac a été mis à jour le 2026-06-23 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides