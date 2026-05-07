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Ateliers signature Savonerie Savonnia Bergerac

Ateliers signature Savonerie Savonnia Bergerac

Ateliers signature Savonerie Savonnia Bergerac vendredi 3 juillet 2026.

Lieu : Savonerie Savonnia

Adresse : 9 Rue du Grand Puits

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : vendredi 3 juillet 2026

Fin : vendredi 3 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 40 40 40

Bergerac

Ateliers signature

Savonerie Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac Dordogne

Tarif : 40 – 40 – 40 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-08-28

Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25

‘Atelier Signature seul(e) ou à plusieurs, vous créez votre propre savon artisanal et repartez avec votre création unique.
C’est l’occasion idéale de passer un bon moment et de découvrir les coulisses de la fabrication de vos savons saponifiés à froid.

1 pers. minimum / 4 pers. maximum
Réservation obligatoire   .

Savonerie Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 55 71 08  info@savonnia.com

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English : Ateliers signature

L’événement Ateliers signature Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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