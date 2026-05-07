Ateliers signature Savonerie Savonnia Bergerac
Ateliers signature Savonerie Savonnia Bergerac vendredi 3 juillet 2026.
Bergerac
Ateliers signature
Savonerie Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac Dordogne
Tarif : 40 – 40 – 40 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 15:00:00
fin : 2026-08-28
Date(s) :
2026-07-03 2026-07-10 2026-07-17 2026-07-24 2026-07-31 2026-08-07 2026-08-14 2026-08-21 2026-08-28 2026-09-04 2026-09-11 2026-09-18 2026-09-25
‘Atelier Signature seul(e) ou à plusieurs, vous créez votre propre savon artisanal et repartez avec votre création unique.
C’est l’occasion idéale de passer un bon moment et de découvrir les coulisses de la fabrication de vos savons saponifiés à froid.
1 pers. minimum / 4 pers. maximum
Réservation obligatoire .
Savonerie Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 45 55 71 08 info@savonnia.com
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English : Ateliers signature
L’événement Ateliers signature Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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