Festival Jazz Pourpre | Mozaic jazz band Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Mozaic jazz band Bergerac dimanche 31 mai 2026.
Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Mozaic jazz band
Place Gambetta Bergerac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 14:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
ÉCOLE ASSOCIATIVE DE SAINT-LAURENT DES HOMMES
Né en 2002, le Mozaic Jazz Band est dirigé par Stéphane Sécher ; il est composé de musiciens basés en Dordogne et en Gironde. et compte aujourd’hui 22 musiciens, tous amateurs.
Le Mozaic Jazz Band est constitué comme un Big Band des années 1930 avec un répertoire de ces années Glenn Miller, Louis Prima, Benny Goodman mais traverse aussi l’Histoire du Jazz avec Miles Davis, Charles Mingus, Dexter Gordon jusqu’à un répertoire Jazz plus contemporain tel que des morceaux de Gordon Goodwin ou Alan Baylock. .
Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
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English : Festival Jazz Pourpre | Mozaic jazz band
L’événement Festival Jazz Pourpre | Mozaic jazz band Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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