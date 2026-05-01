Festival Jazz Pourpre | Adi’ Jazz Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Adi’ Jazz Bergerac dimanche 31 mai 2026.
Bergerac
Festival Jazz Pourpre | Adi’ Jazz
Place Gambetta Bergerac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 17:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
Ils ont enthousiasmé le public de Lembras l’année dernière. Nous les faisons revenir à Bergerac cette année, tant ils incarnent le volet festif de notre festival.
Formé dans les Hautes-Pyrénées en juin 2021, Adi’Jazz joue un jazz traditionnel entrainant, décliné en Gascon. François Petit, saxophone ténor, baryton et chœurs, Mathieu Legras, guitare, Jean-Pierre Curdi, trombone, chant lead et Clément Lima à la basse, ont envie de partager les valeurs du Midi amitié, allégresse, un bon repas, le verbe haut et la belle musique.
Les paroles en Gascon sont écrites par Jean-Pierre Curdi, Jean-Claude Ulian , défenseurs de cette langue. Swing, impro et bonne humeur sont toujours au rendez-vous. L’amour de cette langue si chantante et qui se marie si bien avec le jazz a permis de réunir jazz et poésie.
Venez vous imprégner et swinguer en rentrant dans le monde d’Adi’jazz. .
Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
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English : Festival Jazz Pourpre | Adi’ Jazz
L’événement Festival Jazz Pourpre | Adi’ Jazz Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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