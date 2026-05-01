Rencontre avec Clément Bouynet la colline aux livres Bergerac

Bergerac

Rencontre avec Clément Bouynet

la colline aux livres Place Louis de la Bardonnie Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-21 19:00:00

fin : 2026-05-21

Date(s) :

2026-05-21

Clément Bouynet est journaliste à Sud Ouest. Depuis plusieurs années, il suit la situation des papeteries de Condat.

Les papeteries de Condat, installées le long des rives de la Vézère au Lardin-Saint-Lazare, à un jet de silex des grottes de Lascaux, ont longtemps été le plus gros pourvoyeur d’emplois privés en Dordogne. Clément Bouynet propose dans cet ouvrage de raconter l’aventure d’un fleuron industriel en pleine ruralité à travers ses multiples facettes, qu’elles soient historiques, sociales, économiques ou politiques ; les textes de l’historien Olivier Deloignon et de l’économiste Jean De Beir viennent compléter ce tour d’horizon avec un autre regard.

L’histoire de Condat, c’est l’histoire d’une usine, d’un savoir-faire, du monde ouvrier et de la mondialisation et ses ravages. .

la colline aux livres Place Louis de la Bardonnie Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 90 97 contact@lacollineauxlivres.com

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English : Rencontre avec Clément Bouynet

L’événement Rencontre avec Clément Bouynet Bergerac a été mis à jour le 2026-04-27 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides