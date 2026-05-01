DoRéMille Ans | Concert-Conférence Espace François Mitterrand Bergerac

Bergerac

DoRéMille Ans | Concert-Conférence

Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 19:00:00

fin : 2026-05-20

Date(s) :

2026-05-20

Le Conservatoire de la Dordogne antenne du Bergeracois propose un concert conférence autour de l’apparition des notes de musique comme nous les connaissons aujourd’hui. .

Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : DoRéMille Ans | Concert-Conférence

L’événement DoRéMille Ans | Concert-Conférence Bergerac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides