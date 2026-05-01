DoRéMille Ans | Concert-Conférence Espace François Mitterrand Bergerac
DoRéMille Ans | Concert-Conférence Espace François Mitterrand Bergerac mercredi 20 mai 2026.
Bergerac
DoRéMille Ans | Concert-Conférence
Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20
Date(s) :
2026-05-20
Le Conservatoire de la Dordogne antenne du Bergeracois propose un concert conférence autour de l’apparition des notes de musique comme nous les connaissons aujourd’hui. .
Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine
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English : DoRéMille Ans | Concert-Conférence
L’événement DoRéMille Ans | Concert-Conférence Bergerac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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