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DoRéMille Ans | Concert-Conférence Espace François Mitterrand Bergerac

DoRéMille Ans | Concert-Conférence Espace François Mitterrand Bergerac

DoRéMille Ans | Concert-Conférence Espace François Mitterrand Bergerac mercredi 20 mai 2026.

Lieu : Espace François Mitterrand

Adresse : 21 Boulevard Henri Sicard

Ville : 24100 Bergerac

Département : Dordogne

Début : mercredi 20 mai 2026

Fin : mercredi 20 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif :

Bergerac

DoRéMille Ans | Concert-Conférence

Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 19:00:00
fin : 2026-05-20

Date(s) :
2026-05-20

Le Conservatoire de la Dordogne antenne du Bergeracois propose un concert conférence autour de l’apparition des notes de musique comme nous les connaissons aujourd’hui.   .

Espace François Mitterrand 21 Boulevard Henri Sicard Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine  

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English : DoRéMille Ans | Concert-Conférence

L’événement DoRéMille Ans | Concert-Conférence Bergerac a été mis à jour le 2026-05-09 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides

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