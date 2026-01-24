Concert | Barthab Le Rocksane Bergerac

Concert | Barthab

Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-15

fin : 2026-05-15

Date(s) :

Barthab (Xavier Barthaburu), est un multi-instrumentiste, compositeur et interprète

né à Bordeaux en 1982.

Il grandit à Blanquefort, dans la banlieue bordelaise.

Les parents projetent souvent leurs désirs d’apprentissages manqués sur leurs enfants,

et c’est ainsi que le petit Barthab , 7 ans, fils de prof de musique et de chef de chœur, débute une formation classique de violoncelle. Trop jeune pour pratiquer un instrument à vent (faute de dents), il pallie à cette injustice à l’adolescence en devenant trompettiste.

La ville en manque et la mode est au ska…

S’ensuit la pratique en autodidacte d’instruments d’accompagnement propices à la composition tels que la guitare et le piano, mais aussi la basse et la contrebasse. .

Le Rocksane 14 Bis Rue du Professeur Pozzi Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 63 03 70 communication@rockasne.fr

L'événement Concert | Barthab Bergerac a été mis à jour le 2026-01-21