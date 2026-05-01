Festival Jazz Pourpre | We want chet Bergerac
Festival Jazz Pourpre | We want chet Bergerac dimanche 31 mai 2026.
Bergerac
Festival Jazz Pourpre | We want chet
Place Gambetta Bergerac Dordogne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-31 21:30:00
fin : 2026-05-31
Date(s) :
2026-05-31
HOMMAGE À CHET BAKER
En 2021, deux musiciens de Poitiers, le trompettiste Arnaud Meunier et le guitariste compositeur Christophe Limousin, créent le duo We want Chet pour rendre hommage à Chet Baker. La formation évolue plus tard en trio, quartet, et c’est en octet qu’elle se produit actuellement. .
Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com
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English : Festival Jazz Pourpre | We want chet
L’événement Festival Jazz Pourpre | We want chet Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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