Bergerac

Festival Jazz Pourpre | We want chet

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 21:30:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

HOMMAGE À CHET BAKER

​En 2021, deux musiciens de Poitiers, le trompettiste Arnaud Meunier et le guitariste compositeur Christophe Limousin, créent le duo We want Chet pour rendre hommage à Chet Baker. La formation évolue plus tard en trio, quartet, et c’est en octet qu’elle se produit actuellement. .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | We want chet

L’événement Festival Jazz Pourpre | We want chet Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides