Bergerac

Festival Jazz Pourpre | La Pompa Swing Quartet

Place Gambetta Bergerac Dordogne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-31 20:15:00

fin : 2026-05-31

Date(s) :

2026-05-31

La Pompa Swing est un groupe Bergeracois de jazz manouche fondé par Stéphane Perrone (guitare), Thomas De Conti (guitare), et Laurent Dezon (basse et contrebasse). En 2025, un autre musicien Bergeracois, Laurent Agnès et sa trompette rejoignent la formation.

Le Quartet interprète des standards de Django Reinhardt et de Duke Ellington, des bossa du trio Rosenberg et des valses de Madame Edith Piaf, mais aussi de belles improvisations sur des thèmes traditionnels Tzigane et Klezmer.

Stéphane PERRONE guitare Thomas DE CONTI, guitare Laurent DEZON, basse Laurent AGNÈS, trompette. .

Place Gambetta Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine jazzpourpre@jazzpourpre.com

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English : Festival Jazz Pourpre | La Pompa Swing Quartet

L’événement Festival Jazz Pourpre | La Pompa Swing Quartet Bergerac a été mis à jour le 2026-05-04 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides