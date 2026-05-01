Atelier frabrication de savon Savonnerie Artisanale Savonnia Bergerac
Atelier frabrication de savon Savonnerie Artisanale Savonnia Bergerac vendredi 29 mai 2026.
Bergerac
Atelier frabrication de savon
Savonnerie Artisanale Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac Dordogne
Tarif : 40 – 40 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 15:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
Envie de découvrir un savoir-faire artisanal et de repartir avec vos propres créations ? Participez à notre atelier de fabrication de savons chez Savonnia !
Au cours de cet atelier convivial, vous apprendrez les bases de la saponification à froid, une méthode traditionnelle permettant de créer des savons naturels et de qualité. Guidés pas à pas, les participants réaliseront leurs propres savons et repartiront avec environ 500 g de savon fabriqué par leurs soins.
Tarif 40 € par personne
Réservation par téléphone au 06 52 24 63 07 ou par mail à info@savonnia.com. .
Savonnerie Artisanale Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07 info@savonnia.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Atelier frabrication de savon
L’événement Atelier frabrication de savon Bergerac a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
À voir aussi à Bergerac (Dordogne)
- Atelier coaching scénique Le Rocksane Bergerac 27 mai 2026
- Spectacle | Sellig Centre événementiel de Bergerac Bergerac 28 mai 2026
- Afterwork danses latines Rocksane Bergerac 28 mai 2026
- Festival Jazz Pourpre | 10h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET Auditorium Bergerac 28 mai 2026
- Festival Jazz Pourpre | 14h30 | Concert pédagogique NOVA QUARTET Auditorium Bergerac 28 mai 2026