Atelier frabrication de savon Savonnerie Artisanale Savonnia Bergerac

Bergerac

Atelier frabrication de savon

Savonnerie Artisanale Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac Dordogne

Tarif : 40 – 40 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 15:00:00

fin : 2026-05-29

Date(s) :

2026-05-29

Envie de découvrir un savoir-faire artisanal et de repartir avec vos propres créations ? Participez à notre atelier de fabrication de savons chez Savonnia !

Au cours de cet atelier convivial, vous apprendrez les bases de la saponification à froid, une méthode traditionnelle permettant de créer des savons naturels et de qualité. Guidés pas à pas, les participants réaliseront leurs propres savons et repartiront avec environ 500 g de savon fabriqué par leurs soins.

Tarif 40 € par personne

Réservation par téléphone au 06 52 24 63 07 ou par mail à info@savonnia.com. .

Savonnerie Artisanale Savonnia 9 Rue du Grand Puits Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 52 24 63 07 info@savonnia.com

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English : Atelier frabrication de savon

L’événement Atelier frabrication de savon Bergerac a été mis à jour le 2026-05-20 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides