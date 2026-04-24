Festival Street Art | Art Tak Bergerac
Festival Street Art | Art Tak Bergerac vendredi 15 mai 2026.
Bergerac
Festival Street Art | Art Tak
Centre ville Bergerac Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-15 10:00:00
fin : 2026-05-15 22:00:00
Date(s) :
2026-05-15
Retrouvez la 5ème édition du Festival de Street Art Art-Tak les 14, 15 et 16 mai 2026 au Jardin Perdoux.
Vendredi 15 Mai:
À partir de 10h30 Ouverture du festival
– Live painting avec
Bane
Ben Caillous
Pink, Barbarella, Sakew, Sema Lao
Akelo et Cedric Borro
– Déambulation artistique avec Petite Poissone (poésie urbaine)
– Atelier photo autour des œuvres
Exposition, goodies, buvette et restauration
10h30 et 14h00
– Visites guidées avec Andrés Osalde
15h 17h
– Atelier découverte street art graffiti (sur réservation)
16h30
– Projection du film de Cédric Garnier Graffiti Disk Art
18h 19h30
– Démonstrations de danse hip-hop, breakdance et afro hip-hop
avec Altiuz, Studio Gao et VTS Ta Mine
À partir de 19h30
– Apéro rencontre avec les artistes
Mix hip-hop avec DJ Régine Tonic .
Centre ville Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 74 66 66
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English : Festival Street Art | Art Tak
L’événement Festival Street Art | Art Tak Bergerac a été mis à jour le 2026-04-24 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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