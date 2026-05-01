Bergerac

Foire Expo de Bergerac 2026

Piquecailloux Bergerac Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 10:00:00

fin : 2026-05-22 20:00:00

Date(s) :

2026-05-22

La Foire Expo revient à Bergerac!

Venez découvrir de nombreux stands et animations sur place:

– Fête foraine manèges gratuits

– Mini ferme pédagogique

– Village sportif

– Jeux concours 1 Chèque Projet 1000€ à Gagner + des bons d’achat 20×25€ à dépenser au village gourmand + 1 tableau d’une valeur de 200€ réalisé par un artisan d’art

La journée se clôture par un concert Tribute à Mylène Farmer. .

Piquecailloux Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine

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English : Foire Expo de Bergerac 2026

L’événement Foire Expo de Bergerac 2026 Bergerac a été mis à jour le 2026-04-30 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides