Piano Fuego ! César de Gurbert, piano Temple de Bergerac Bergerac
Piano Fuego ! César de Gurbert, piano Temple de Bergerac Bergerac jeudi 9 juillet 2026.
Bergerac
Piano Fuego ! César de Gurbert, piano
Temple de Bergerac Place du Docteur Cayla Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-09 20:00:00
fin : 2026-07-09
Date(s) :
2026-07-09
¡Piano Fuego ! c’est une découverte saisissante celle de la musique pour piano d’Amérique Latine des 19e et 20e siècles.
Ce programme, construit comme un voyage, présente des œuvres de Cuba, Mexique, Brésil, Argentine, Equateur et Venezuela en résulte un répertoire sincère, émouvant, rythmique, qui ne laisse jamais le public indifférent !
A l’occasion de ce travail sur les musiques d’Amérique du Sud, un 1er Album, Almendares , est sorti en avril dernier et est consacré aux compositeurs cubains du 19e siècle Ignacio Cervantes et Manuel Saumell.
Nous vous proposons de venir découvrir ces musiques chaleureuses lors du concert du 09 juillet. .
Temple de Bergerac Place du Docteur Cayla Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 67 33 78 87 contactleshomardsindosiles@gmail.com
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English : Piano Fuego ! César de Gurbert, piano
L’événement Piano Fuego ! César de Gurbert, piano Bergerac a été mis à jour le 2026-06-16 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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