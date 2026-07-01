Tournoi de jeu Place Bellegarde Bergerac
mercredi 8 juillet 2026 · Place Bellegarde · Bergerac
Informations pratiques
Bergerac
Tournoi de jeu
Place Bellegarde Ludothèque Bergerac Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-08 14:00:00
fin : 2026-07-08
Date(s) :
2026-07-08
Tournoi de jeu Vélonimo , un jeu de Bruno Cathala. A partir de 8 ans. A l’issu du tournoi, un jeu à gagner !
Créez des combinaisons avec vos coureurs et soyez le premier à vous débarrasser de vos 11 cartes. Attention, les lièvres sont très rapides mais ils courent seuls, pas de combinaisons possibles ! Et les tortues, leaders d’équipes, ont une très faible valeur mais vous permettent de piocher chez l’adversaire, et ruiner sa stratégie ! Avec du sang-froid, apprenez à garder vos meilleures combinaisons pour prendre la main au bon moment et remporter l’étape. Usez de bluff pour pousser vos adversaires à se défausser trop tôt de leurs meilleures cartes, et partez à la conquête du maillot à Petits-Pois-Carottes ! .
Place Bellegarde Ludothèque Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 60 17 ludotheque@la-cab.fr
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English : Tournoi de jeu
L’événement Tournoi de jeu Bergerac a été mis à jour le 2026-06-29 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides
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