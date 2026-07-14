Atelier et Lecture Dessiner la chapelle de Gabas / Voix des Estives Laruns
vendredi 24 juillet 2026 · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Atelier et Lecture Dessiner la chapelle de Gabas / Voix des Estives
La Chapelle de Gabas Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-24 14:00:00
fin : 2026-07-24
Date(s) :
2026-07-24
Dès 14h, le temps d’un atelier complice, parents et enfants prendront les crayons sous la guidance du peintre Hervé Chambron pour croquer ensemble la chapelle de Gabas, joyau roman niché au cœur de la vallée d’Ossau. Une invitation à observer, à partager et à s’émerveiller, le temps d’un moment créatif. Inscriptions auprès des Amis de la Chapelle de Gabas.
Puis, à 17h, des textes qui sentent l’herbe et la transhumance, lus au cœur d’un village pastoral d’exception — suivis d’une sérénade musicale avec Jean-Luc Mongaugé pour clore la soirée en beauté. Une invitation à écouter, rêver et célébrer la vie pastorale des Pyrénées. .
La Chapelle de Gabas Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 21 76 05
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English : Atelier et Lecture Dessiner la chapelle de Gabas / Voix des Estives
L’événement Atelier et Lecture Dessiner la chapelle de Gabas / Voix des Estives Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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