Enquête aux lacs d’Ayous Maison du Parc National des Pyrénées Laruns mercredi 15 juillet 2026.

Laruns

Enquête aux lacs d’Ayous

Maison du Parc National des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 11:00:00

fin : 2026-07-15

Date(s) :

2026-07-15

Comme chaque année, Marceau, berger transhumant, amène son troupeau paître en haute montagne. Mais en arrivant au refuge il découvre le cadavre d’un Desman, petit animal rare vivant dans les Pyrénées. L’aiderez vous à comprendre ce qu’il s’est passé ? Menez l’enquête grâce aux différents indices qui vous seront proposés. .

Maison du Parc National des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59

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English : Enquête aux lacs d’Ayous

L’événement Enquête aux lacs d’Ayous Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées