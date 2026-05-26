Festi-famille Laruns
Festi-famille Laruns mardi 28 juillet 2026.
Laruns
Festi-famille
Halles de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-28 17:00:00
fin : 2026-07-28 19:00:00
Date(s) :
2026-07-28
Une animation festive, conviviale, interactive et pleine de surprises à partager en famille ! Venez vous amuser sur notre structure gonflable et profiter de nombreux jeux babyfoot, air hockey, cornhole… Faites aussi une pause gourmande avec un délicieux pop-corn ou une barbe à papa ! Retrouvez également Réglisse la brebis de Laruns et Cracotte la marmotte d’Artouste pour des rencontres pleines de bonne humeur et des souvenirs inoubliables.
Animation gratuite. .
Halles de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 7 88 94 88 27
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English : Festi-famille
L’événement Festi-famille Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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