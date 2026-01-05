Cinéma Laruns Avatar 3 De feu et de cendres Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Avatar 3 De feu et de cendres

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-10

fin : 2026-01-10

Date(s) :

2026-01-10

3h 17min | Action, Aventure, Fantastique, Science Fiction

De James Cameron | Par James Cameron, Rick Jaffa

Avec Sam Worthington, Zoe Saldana, Sigourney Weaver

Le troisième volet de la saga Avatar . .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

English : Cinéma Laruns Avatar 3 De feu et de cendres

