Cinéma Laruns Histoires Parallèles Rue de la Gare Laruns

Laruns

Cinéma Laruns Histoires Parallèles

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 17:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

2h 19min | Drame

De Asghar Farhadi | Par Asghar Farhadi, Saeed Farhadi

Avec Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Niney

Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2026.

En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous. .

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Histoires Parallèles

L’événement Cinéma Laruns Histoires Parallèles Laruns a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées