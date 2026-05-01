Cinéma Laruns Histoires Parallèles Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Histoires Parallèles Rue de la Gare Laruns samedi 23 mai 2026.
Laruns
Cinéma Laruns Histoires Parallèles
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 17:00:00
fin : 2026-05-23
Date(s) :
2026-05-23
2h 19min | Drame
De Asghar Farhadi | Par Asghar Farhadi, Saeed Farhadi
Avec Isabelle Huppert, Virginie Efira, Pierre Niney
Ce film est présenté en Compétition au Festival de Cannes 2026.
En quête d’inspiration pour son nouveau roman, Sylvie espionne ses voisins d’en face. Quand elle engage le jeune Adam pour l’aider dans son quotidien, elle ignore que celui-ci va bouleverser sa vie et son travail, jusqu’à ce que la fiction qu’elle avait imaginée dépasse leur réalité à tous. .
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Histoires Parallèles
L’événement Cinéma Laruns Histoires Parallèles Laruns a été mis à jour le 2026-05-08 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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