Cinéma Laruns MARSUPILAMI Rue de la Gare Laruns

Rue de la Gare CInéma Louis Louvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

2026-02-11

1h 39min | Aventure, Comédie, Famille

De Philippe Lacheau | Par Philippe Lacheau, Pierre Dudan (II)

Avec Philippe Lacheau, Jamel Debbouze, Élodie Fontan

Pour sauver son emploi, David accepte un plan foireux ramener un mystérieux colis d’Amérique du Sud. Il se retrouve à bord d’une croisière avec son ex Tess, son fils Léo, et son collègue Stéphane, aussi benêt que maladroit, dont David se sert pour transporter le colis à sa place. Tout dérape lorsque ce dernier l’ouvre accidentellement un adorable bébé Marsupilami apparait et le voyage vire au chaos !

La bande à Fifi est de retour et elle s’est fait un nouveau copain… .

