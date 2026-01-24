Cinéma Laruns MA FRÈRE Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns MA FRÈRE

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-27

fin : 2026-01-27

Date(s) :

2026-01-27

1h 52min | Comédie

De Lise Akoka, Romane Gueret | Par Lise Akoka, Romane Gueret

Avec Fanta Kebe, Shirel Nataf, Amel Bent

Shaï et Djeneba ont 20 ans et sont amies depuis l’enfance. Cet été-là, elles sont animatrices dans une colonie de vacances. Elles accompagnent dans la Drôme une bande d’enfants qui, comme elles, ont grandi entre les tours de la Place des Fêtes à Paris. À l’aube de l’âge adulte, elles devront faire des choix pour dessiner leur avenir et réinventer leur amitié. .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Cinéma Laruns MA FRÈRE

L’événement Cinéma Laruns MA FRÈRE Laruns a été mis à jour le 2026-01-22 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées