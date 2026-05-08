Conférence Instruments de la musique ossaloise Rue du Général de Gaulle Laruns

Laruns

Conférence Instruments de la musique ossaloise

Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-20 18:00:00

fin : 2026-05-20 19:00:00

Date(s) :

2026-05-20

Francis Casaux, musicien de la vallée d’Ossau, nous présentera les différents instruments du paysage musical traditionnel ossalois. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les grandes figures musicales de la vallée, les caractéristiques de ces différents instruments et d’en apprendre plus sur leur fabrication. .

Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Conférence Instruments de la musique ossaloise

L’événement Conférence Instruments de la musique ossaloise Laruns a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées