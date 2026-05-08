Conférence Instruments de la musique ossaloise Rue du Général de Gaulle Laruns
Conférence Instruments de la musique ossaloise Rue du Général de Gaulle Laruns mercredi 20 mai 2026.
Laruns
Conférence Instruments de la musique ossaloise
Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-20 18:00:00
fin : 2026-05-20 19:00:00
Date(s) :
2026-05-20
Francis Casaux, musicien de la vallée d’Ossau, nous présentera les différents instruments du paysage musical traditionnel ossalois. L’occasion de découvrir ou redécouvrir les grandes figures musicales de la vallée, les caractéristiques de ces différents instruments et d’en apprendre plus sur leur fabrication. .
Rue du Général de Gaulle Médiathèque de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 31 41
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English : Conférence Instruments de la musique ossaloise
L’événement Conférence Instruments de la musique ossaloise Laruns a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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