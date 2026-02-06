Karaoké Laruns

Karaoké

Hall de la maison de Fabrèges Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-23

fin : 2026-02-23

Date(s) :

2026-02-23

C’est vous qui chantez ! En famille ou entre amis, en solo ou en duo, n’hésitez pas à venir donner de la voix !

Que vous soyez une superstar en herbe ou que vous aimiez simplement chanter sous la douche, cette soirée est faite pour vous ! Montez sur scène et laissez-vous emporter par la magie de la musique en interprétant vos chansons préférées.

Préparez vos cordes vocales et votre meilleur sourire, et rejoignez-nous pour une soirée de fun, de rires et de musique ! .

Hall de la maison de Fabrèges Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 32 15

