Cinéma Laruns FURCY NÉ LIBRE Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns FURCY NÉ LIBRE

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-31

fin : 2026-01-31

2026-01-31

1h 48min | Biopic, Drame, Historique, Judiciaire

De Abd Al Malik | Par Etienne Comar

Avec Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot

Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.

Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

