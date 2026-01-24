Cinéma Laruns FURCY NÉ LIBRE Rue de la Gare Laruns
Début : 2026-01-31
fin : 2026-01-31
2026-01-31
1h 48min | Biopic, Drame, Historique, Judiciaire
De Abd Al Malik | Par Etienne Comar
Avec Makita Samba, Romain Duris, Ana Girardot
Île de la Réunion, 1817. À la mort de sa mère, l’esclave Furcy découvre des documents qui pourraient faire de lui un homme libre. Avec l’aide d’un procureur abolitionniste, il se lance dans une bataille judiciaire pour la reconnaissance de ses droits.
Inspiré d’une histoire vraie. Adaptée du livre L’Affaire de l’esclave Furcy de Mohammed Aïssaoui. .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
