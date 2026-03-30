Cinéma Laruns Epic Elvis Presley in concert Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Epic Elvis Presley in concert Rue de la Gare Laruns mardi 31 mars 2026.
Cinéma Laruns Epic Elvis Presley in concert
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31
fin : 2026-03-31
Date(s) :
2026-03-31
1h 36min | Documentaire, Musical
De Baz Luhrmann | Par Baz Luhrmann
Avec Elvis Presley
EPiC présente des images longtemps perdues de la résidence légendaire de Presley à Las Vegas dans les années 1970, mêlées à de rares images 16 mm d’Elvis en tournée, et à de précieux 8 mm provenant des archives de Graceland, ainsi qu’à des enregistrements d’Elvis racontant sa version de l’histoire , redécouverts lors des recherches de Baz Luhrmann pour son film ELVIS. .
Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
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English : Cinéma Laruns Epic Elvis Presley in concert
L’événement Cinéma Laruns Epic Elvis Presley in concert Laruns a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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