Cinéma Laruns Epic Elvis Presley in concert Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Epic Elvis Presley in concert

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31

fin : 2026-03-31

Date(s) :

2026-03-31

1h 36min | Documentaire, Musical

De Baz Luhrmann | Par Baz Luhrmann

Avec Elvis Presley

EPiC présente des images longtemps perdues de la résidence légendaire de Presley à Las Vegas dans les années 1970, mêlées à de rares images 16 mm d’Elvis en tournée, et à de précieux 8 mm provenant des archives de Graceland, ainsi qu’à des enregistrements d’Elvis racontant sa version de l’histoire , redécouverts lors des recherches de Baz Luhrmann pour son film ELVIS. .

Rue de la Gare CInéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Epic Elvis Presley in concert

L’événement Cinéma Laruns Epic Elvis Presley in concert Laruns a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées