Quebrantahuesos Course cycliste Laruns
Quebrantahuesos Course cycliste Laruns samedi 20 juin 2026.
Laruns
Quebrantahuesos Course cycliste
Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 99 – 99 – 117 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 07:15:00
fin : 2026-06-20 19:30:00
Date(s) :
2026-06-20
Quebrantahuesos 2026
200km, 4 cols, 2 pays ! Boucle au départ de Sabiñanigo (vallée de Tena province d’Aragon Espagne) en passant en Vallée d’Ossau par les cols de Marie Blanque et du Pourtalet. .
Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@quebrantahuesos.com
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English : Quebrantahuesos Course cycliste
L’événement Quebrantahuesos Course cycliste Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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