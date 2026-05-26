Laruns

Quebrantahuesos Course cycliste

Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 99 – 99 – 117 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20 07:15:00

fin : 2026-06-20 19:30:00

Date(s) :

2026-06-20

Quebrantahuesos 2026

200km, 4 cols, 2 pays ! Boucle au départ de Sabiñanigo (vallée de Tena province d’Aragon Espagne) en passant en Vallée d’Ossau par les cols de Marie Blanque et du Pourtalet. .

Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine info@quebrantahuesos.com

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English : Quebrantahuesos Course cycliste

L’événement Quebrantahuesos Course cycliste Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées