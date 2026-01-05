Cinéma Laruns Los tigres Rue de la Gare Laruns

Cinéma Laruns Los tigres

Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-01-08

fin : 2026-01-08

2026-01-08

1h 49min | Policier

De Alberto Rodriguez | Par Alberto Rodriguez, Rafael Cobos

Avec Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Nuñez

Frère et sœur, Antonio et Estrella travaillent depuis toujours comme scaphandriers dans un port espagnol sur les navires marchands de passage. En découvrant une cargaison de drogue dissimulée sous un cargo qui stationne au port toutes les trois semaines, Antonio pense avoir trouvé la solution pour résoudre ses soucis financiers voler une partie de la marchandise et la revendre. .

