Cinéma Laruns Los tigres Rue de la Gare Laruns
Cinéma Laruns Los tigres Rue de la Gare Laruns jeudi 8 janvier 2026.
Cinéma Laruns Los tigres
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-08
fin : 2026-01-08
Date(s) :
2026-01-08
1h 49min | Policier
De Alberto Rodriguez | Par Alberto Rodriguez, Rafael Cobos
Avec Antonio de la Torre, Bárbara Lennie, Joaquín Nuñez
Frère et sœur, Antonio et Estrella travaillent depuis toujours comme scaphandriers dans un port espagnol sur les navires marchands de passage. En découvrant une cargaison de drogue dissimulée sous un cargo qui stationne au port toutes les trois semaines, Antonio pense avoir trouvé la solution pour résoudre ses soucis financiers voler une partie de la marchandise et la revendre. .
Rue de la Gare Cinéma de Laruns Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Laruns Los tigres
L’événement Cinéma Laruns Los tigres Laruns a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées