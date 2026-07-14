Exposition La magie de l’eau Maison du parc national des Pyrénées Laruns
lundi 27 juillet 2026 · Maison du parc national des Pyrénées · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Exposition La magie de l’eau
Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 09:00:00
fin : 2026-07-30 12:00:00
Date(s) :
2026-07-27
Une exposition photo de Jacques Bregeaux. L’eau en montagne est source d’une végétation luxuriante et d’abreuvoirs pour les animaux. Pour l’homme elle engendre la réflexion sur la beauté de la nature, elle est apaisante par ses lacs et énergisante par ses torrents et ses cascades… Mais l’équilibre est fragile, nous avons le devoir de la préserver. .
Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59
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English : Exposition La magie de l’eau
L’événement Exposition La magie de l’eau Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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