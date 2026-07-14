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Cinéma Laruns La bataille de Gaulle Partie 2 Rue de la Gare Laruns

mercredi 15 juillet 2026 · Rue de la Gare · Laruns

Cinéma Laruns La bataille de Gaulle Partie 2 Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
17:30:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
Cinéma Louis Jouvet
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6.5 Tarif de base plein tarif

Laruns

Cinéma Laruns La bataille de Gaulle Partie 2

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:30:00
fin : 2026-07-15

Date(s) :
2026-07-15

2h 40min | Historique, Thriller
De Antonin Baudry | Par Bérénice Vila, Antonin Baudry
Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur

Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance.   .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns La bataille de Gaulle Partie 2

L’événement Cinéma Laruns La bataille de Gaulle Partie 2 Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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