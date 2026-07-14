Cinéma Laruns La bataille de Gaulle Partie 2 Rue de la Gare Laruns
mercredi 15 juillet 2026 · Rue de la Gare · Laruns
Informations pratiques
Laruns
Cinéma Laruns La bataille de Gaulle Partie 2
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 17:30:00
fin : 2026-07-15
Date(s) :
2026-07-15
2h 40min | Historique, Thriller
De Antonin Baudry | Par Bérénice Vila, Antonin Baudry
Avec Simon Abkarian, Simon Russell Beale, Florian Lesieur
Juin 1940. La France s’effondre et signe l’armistice. Au milieu du chaos, un homme refuse de céder. Seul contre tous, ce général inconnu s’échappe vers Londres pour sauver ce qu’il reste d’un rêve la liberté. Sans armée, sans appui, sans espoir. Mais avec une folle conviction la France, sa France, n’a pas déposé les armes. Il tente un ultime pari convaincre le monde que la bataille de France n’est ni terminée, ni perdue. La réalité est têtue, et lui donne tort. Mais peu à peu se lèvent autour de lui en Angleterre, en France et en Afrique des résistants de l’ombre, des lycéens révoltés, des soldats déterminés. Leur foi, leur audace, leur rage de liberté défient l’Histoire qui semblait pourtant écrite d’avance. .
Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Cinéma Laruns La bataille de Gaulle Partie 2
L’événement Cinéma Laruns La bataille de Gaulle Partie 2 Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
À voir aussi à Laruns (Pyrénées-Atlantiques)
- Bal du 14 juillet Rue du Port Laruns 14 juillet 2026
- Découverte de la traite des chèvres Laruns 15 juillet 2026
- Exposition Toiles de l’Atelier Dessiner à Pau Médiathèque de Laruns Laruns 15 juillet 2026
- Enquête aux lacs d’Ayous Maison du Parc National des Pyrénées Laruns 15 juillet 2026
- Balade chantée à Gabas D934 Laruns 15 juillet 2026