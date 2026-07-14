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Exposition Toiles de l’Atelier Dessiner à Pau Médiathèque de Laruns Laruns

mercredi 15 juillet 2026 · Médiathèque de Laruns · Laruns

Exposition Toiles de l’Atelier Dessiner à Pau Médiathèque de Laruns Laruns

Informations pratiques

Début
mercredi 15 juillet 2026
Fin
mercredi 15 juillet 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque de Laruns
Adresse
11 rue du Général de Gaulle
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
0 0 0 Gratuit

Laruns

Exposition Toiles de l’Atelier Dessiner à Pau

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-15 10:00:00
fin : 2026-07-15 12:00:00

Date(s) :
2026-07-15

Les œuvres présentées sont le fruit des explorations artistiques en plein air menées avec l’atelier d’Anna Sieradzka ( Dessiner à Pau ). Chaque toile raconte une rencontre avec la lumière, les paysages et les couleurs du Béarn et des Pyrénées. www.dessinerapau.fr   .

Médiathèque de Laruns 11 rue du Général de Gaulle Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 40 57 66 

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English : Exposition Toiles de l’Atelier Dessiner à Pau

L’événement Exposition Toiles de l’Atelier Dessiner à Pau Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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