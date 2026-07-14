Cinéma Laruns Kayara princesse Inca Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Laruns

Cinéma Laruns Kayara princesse Inca

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-27 16:00:00

fin : 2026-07-27

Date(s) :

2026-07-27

1h 21min | Animation, Aventure, Famille

De Cesar Zelada, Dirk Hampel | Par Cesar Zelada, Brian Cleveland

Avec Naomi Serrano, Nate Begle, Charles Gonzales

Dans l’Empire inca, Kayara, 16 ans, rêve de rejoindre les Chasquis, les légendaires messagers qui parcourent le royaume. Mais cette mission prestigieuse est réservée aux hommes…

Déterminée à prouver sa valeur, Kayara se déguise en garçon pour participer à la grande Course des Messagers devant l’Empereur.

Courageuse et intrépide, la jeune fille va défier les traditions pour accomplir son destin. Commence alors une aventure extraordinaire à travers les paysages majestueux de son royaume, au cours de laquelle elle découvrira les légendes, les secrets et l’héritage de son peuple. .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Kayara princesse Inca

L’événement Cinéma Laruns Kayara princesse Inca Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées