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Cinéma Laruns Kayara princesse Inca Rue de la Gare Laruns

lundi 27 juillet 2026 · Rue de la Gare · Laruns

Cinéma Laruns Kayara princesse Inca Rue de la Gare Laruns

Informations pratiques

Début
lundi 27 juillet 2026
Fin
lundi 27 juillet 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
Rue de la Gare
Adresse
Cinéma Louis Jouvet
Ville
64440 Laruns
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif
4 4 6.5 Tarif de base plein tarif

Laruns

Cinéma Laruns Kayara princesse Inca

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 6.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 16:00:00
fin : 2026-07-27

Date(s) :
2026-07-27

1h 21min | Animation, Aventure, Famille
De Cesar Zelada, Dirk Hampel | Par Cesar Zelada, Brian Cleveland
Avec Naomi Serrano, Nate Begle, Charles Gonzales

Dans l’Empire inca, Kayara, 16 ans, rêve de rejoindre les Chasquis, les légendaires messagers qui parcourent le royaume. Mais cette mission prestigieuse est réservée aux hommes…

Déterminée à prouver sa valeur, Kayara se déguise en garçon pour participer à la grande Course des Messagers devant l’Empereur.

Courageuse et intrépide, la jeune fille va défier les traditions pour accomplir son destin. Commence alors une aventure extraordinaire à travers les paysages majestueux de son royaume, au cours de laquelle elle découvrira les légendes, les secrets et l’héritage de son peuple.   .

Rue de la Gare Cinéma Louis Jouvet Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine   cinema.laruns@gmail.com

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English : Cinéma Laruns Kayara princesse Inca

L’événement Cinéma Laruns Kayara princesse Inca Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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