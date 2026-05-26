Concert Béarnais Place Laruns
Concert Béarnais Place Laruns lundi 27 juillet 2026.
Laruns
Concert Béarnais
Place Place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-27 21:00:00
fin : 2026-07-27
Date(s) :
2026-07-27
D’inspiration traditionnelle, le groupe ESTA propose des créations en béarnais aux mélodies envoûtantes de la balade aux rythmes folks ou latinos en passant par la polyphonie traditionnelle. Le compositeur ossalois Jean-Luc Mongaugé véhicule dans sa langue maternelle, ses idées de la société sur des airs d’accordéon de tambourin à corde ou de guitare, au rythme des percussions.
Animation gratuite. .
Place Place de la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine animations@laruns.fr
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English : Concert Béarnais
L’événement Concert Béarnais Laruns a été mis à jour le 2026-05-24 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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