Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun Maison du parc national des Pyrénées Laruns lundi 13 juillet 2026.

Laruns

Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-13 17:00:00

fin : 2026-07-13

Date(s) :

2026-07-13

Pénétrez au cœur des vieilles forêts de montagne, à la recherche de cet animal mythique qu’est l’ours. Vous suivrez la trace du plus emblématique représentant de la nature pyrénéenne. Au cours de cette quête, vous découvrirez surtout l’infinie richesse des vieilles forêts de l’étage montagnard. Documentaire (43’) d’Alwa Deluze (production Bellota) issu de la trilogie Pyrénées secrètes . .

Maison du parc national des Pyrénées 16 avenue de la Gare Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 41 59

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English : Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun

L’événement Le roi des fôrets ancestrales, l’Ours Brun Laruns a été mis à jour le 2026-06-23 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées