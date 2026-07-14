Informations pratiques

Laruns

Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat

2 Rue de Gerp Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-24 09:00:00

fin : 2026-07-24 12:00:00

Date(s) :

2026-07-24

Venez découvrir les secrets de le centrale hydroélectrique du Hourat.

Du lundi au jeudi, horaires de visite

*09h00

*10h30

*14h00

*15h30

Le vendredi matin uniquement, deux visites

*09h00

*10h30

Réservations obligatoires au 05.59.05.49.40. .

2 Rue de Gerp Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 49 40

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English : Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat

L’événement Visite de la centrale hydroélectrique du Hourat Laruns a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées