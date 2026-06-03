Atelier- Et si on écrivait la musique de la nature, ce que l’on entend, ce que l’on voit… église Carolles vendredi 14 août 2026.

Carolles

Atelier- Et si on écrivait la musique de la nature, ce que l’on entend, ce que l’on voit…

église Place de la Mairie Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-14 11:00:00

fin : 2026-08-14 12:00:00

Date(s) :

2026-08-14

Atelier Jeune public et familles ouvert à tous.

Atelier animé par Julie Gailland, notre médiatrice passionnée !

Cet atelier s’inscrit dans la dynamique des Moments Musicaux de la Baie du Mont Saint Michel d’aller à la rencontre de son public et lui faire découvrir l’émotion de la musique classique.

Le 21e Festival d’été des Moments Musicaux propose 5 jours de concerts, de promenades musicales et d’ateliers jeune public et famille ouverts à tous à Carolles et St-Pierre-Langers jusqu’au 14 août 2026. La musique classique va vibrer dans la baie du Mont St Michel ! .

église Place de la Mairie Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 07 23 58 46 info@moments-musicaux.fr

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English : Atelier- Et si on écrivait la musique de la nature, ce que l’on entend, ce que l’on voit…

L’événement Atelier- Et si on écrivait la musique de la nature, ce que l’on entend, ce que l’on voit… Carolles a été mis à jour le 2026-06-03 par OT Granville Terre et Mer