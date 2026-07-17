Informations pratiques

Carolles

Découverte sophrologie lors de l’estiv’âne

Longrais Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 18:30:00

fin : 2026-08-06 19:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Profitez de votre venue à l’Estiv’Âne pour vous offrir une Pause Détente Découverte de la Sophrologie .

30 mn pour prendre soin de vous et retrouver un calme intérieur!

En petit groupe.

Inscription sur place ou réservation en ligne ou par téléphone. .

Longrais Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 26 13 44 55 stephanie@bulledephenix.fr

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English : Découverte sophrologie lors de l’estiv’âne

L’événement Découverte sophrologie lors de l’estiv’âne Carolles a été mis à jour le 2026-07-17 par OT Granville Terre et Mer