Balade naturaliste Parking du Lude Carolles
samedi 25 juillet 2026 · Parking du Lude · Carolles
Informations pratiques
Carolles
Balade naturaliste
Parking du Lude 11 Impasse du Lude Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 12:45:00
Date(s) :
2026-07-25
Une invitation à la découverte de la Vallée et Port du Lude à Carolles.
Partez à la découverte de trois paysages contrastés la douceur de la vallée boisée parcourue par le ruisseau du Lude, le charme sauvage
de la crique de galets du Port du Lude, et le souffle des falaises dominant la baie du Mont-Saint-Michel.
Nous irons au pas du naturaliste, en prenant le temps d’observer, d’écouter et de s’émerveiller. .
Parking du Lude 11 Impasse du Lude Carolles 50740 Manche Normandie +33 9 61 66 58 59 moniqueferguson@gmail.com
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English : Balade naturaliste
L’événement Balade naturaliste Carolles a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer
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