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Balade naturaliste Parking du Lude Carolles

samedi 25 juillet 2026 · Parking du Lude · Carolles

Balade naturaliste Parking du Lude Carolles

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
samedi 25 juillet 2026
Heure de début
09:30:00
Lieu
Parking du Lude
Adresse
11 Impasse du Lude
Ville
50740 Carolles
Département
Manche
Tarif

Carolles

Balade naturaliste

Parking du Lude 11 Impasse du Lude Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-25 09:30:00
fin : 2026-07-25 12:45:00

Date(s) :
2026-07-25

Une invitation à la découverte de la Vallée et Port du Lude à Carolles.
Partez à la découverte de trois paysages contrastés la douceur de la vallée boisée parcourue par le ruisseau du Lude, le charme sauvage
de la crique de galets du Port du Lude, et le souffle des falaises dominant la baie du Mont-Saint-Michel.

Nous irons au pas du naturaliste, en prenant le temps d’observer, d’écouter et de s’émerveiller.   .

Parking du Lude 11 Impasse du Lude Carolles 50740 Manche Normandie +33 9 61 66 58 59  moniqueferguson@gmail.com

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English : Balade naturaliste

L’événement Balade naturaliste Carolles a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer

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