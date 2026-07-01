Informations pratiques

Carolles

Cinéma La vénus électrique

45 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-20 20:30:00

fin : 2026-07-20 22:30:00

Date(s) :

2026-07-20

LA VENUS ELECTRIQUE.

2h 02min | Comédie, Romance.

De Pierre Salvadori.

Par Pierre Salvadori, Benoît Graffin.

Avec Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche.

Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule… .

45 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 72 39 42 68 contact@carolles-animations.fr

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English : Cinéma La vénus électrique

L’événement Cinéma La vénus électrique Carolles a été mis à jour le 2026-06-30 par OT Granville Terre et Mer