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Concert de poche lyrique Carolles

Concert de poche lyrique Carolles

Concert de poche lyrique Carolles lundi 13 juillet 2026.

Adresse : Ferme du Hamelet

Ville : 50740 Carolles

Département : Manche

Début : lundi 13 juillet 2026

Fin : lundi 13 juillet 2026

Heure de début : 20:00:00

Tarif :

Carolles

Concert de poche lyrique

Ferme du Hamelet Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 21:00:00

Date(s) :
2026-07-13

Au programme un voyage dans différentes époques de la musique lyrique.
Une expérience originale et inédite pour 30 personnes.

Réservation obligatoire.   .

Ferme du Hamelet Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 70 76 68 97  contact.beaute.du.geste@gmail.com

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English : Concert de poche lyrique

L’événement Concert de poche lyrique Carolles a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer

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