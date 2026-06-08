Concert de poche lyrique Carolles
Concert de poche lyrique Carolles lundi 13 juillet 2026.
Carolles
Concert de poche lyrique
Ferme du Hamelet Carolles Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-13 20:00:00
fin : 2026-07-13 21:00:00
Date(s) :
2026-07-13
Au programme un voyage dans différentes époques de la musique lyrique.
Une expérience originale et inédite pour 30 personnes.
Réservation obligatoire. .
Ferme du Hamelet Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 70 76 68 97 contact.beaute.du.geste@gmail.com
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English : Concert de poche lyrique
L’événement Concert de poche lyrique Carolles a été mis à jour le 2026-06-08 par OT Granville Terre et Mer
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