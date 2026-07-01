Informations pratiques

Carolles

Concert Bach en miroir

Place de la Mairie Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-25 20:30:00

fin : 2026-07-25 21:40:00

Date(s) :

2026-07-25

À l’occasion d’un anniversaire symbolique celui d’un mélomane et chanteur passionné, pour qui la musique est un langage du lien et de la mémoire est né un projet singulier la constitution d’un ensemble éphémère de professionnels et amateurs confirmés, réunis pour faire entendre les motets à double chœur du très grand Jean-Sébastien Bach. Un parcours spirituel et vocal d’une grande richesse, pour faire vivre ce répertoire magistral avec la sincérité et l’énergie d’un magnifique projet éphémère. 25 chanteurs et une basse continue. .

Place de la Mairie Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 33 89 73 23 la-societe-des-concerts@orange.fr

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English : Concert Bach en miroir

L’événement Concert Bach en miroir Carolles a été mis à jour le 2026-07-02 par OT Granville Terre et Mer