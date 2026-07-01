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Festival des arts Espace François Simon Carolles

samedi 25 juillet 2026 · Espace François Simon · Carolles

Festival des arts Espace François Simon Carolles

Informations pratiques

Début
samedi 25 juillet 2026
Fin
dimanche 2 août 2026
Lieu
Espace François Simon
Adresse
35 Rue Division Leclerc
Ville
50740 Carolles
Département
Manche
Tarif

Carolles

Festival des arts

Espace François Simon 35 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2026-07-25
fin : 2026-08-02

Date(s) :
2026-07-25

6e édition pour cette exposition qui regroupe cette année 36 exposants 200 œuvres dont 6 plasticiens, des peintres, sculpteurs.

L’invité d’honneur est Monsieur Robert Le BIEZ artiste renommé qui expliquera la conception de son travail lors d’une démonstration le mardi 28 juillet à 10h.

Horaires 10h à 12h30 et 15h30 à 19h.   .

Espace François Simon 35 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 83 64 49 28  contact@carolles-animations.fr

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English : Festival des arts

L’événement Festival des arts Carolles a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer

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