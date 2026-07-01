Festival des arts Espace François Simon Carolles

Informations pratiques

Carolles

Festival des arts

Espace François Simon 35 Rue Division Leclerc Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-07-25

fin : 2026-08-02

Date(s) :

2026-07-25

6e édition pour cette exposition qui regroupe cette année 36 exposants 200 œuvres dont 6 plasticiens, des peintres, sculpteurs.

L’invité d’honneur est Monsieur Robert Le BIEZ artiste renommé qui expliquera la conception de son travail lors d’une démonstration le mardi 28 juillet à 10h.

Horaires 10h à 12h30 et 15h30 à 19h. .

Espace François Simon 35 Rue Division Leclerc Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 83 64 49 28 contact@carolles-animations.fr

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English : Festival des arts

L’événement Festival des arts Carolles a été mis à jour le 2026-07-15 par OT Granville Terre et Mer