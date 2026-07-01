Estiv’ÂNE marché nocturne, concert, restauration Longrais Carolles

Informations pratiques

Carolles

Estiv’ÂNE marché nocturne, concert, restauration

Longrais Au Domaine d’Esthine Carolles Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-23 17:00:00

fin : 2026-07-23 22:00:00

Date(s) :

2026-07-23

Pour cette saison 4, Le domaine d’Esthine accueille de nouveaux producteurs et artisans locaux et 100% Made in Normandy, pour son marché qui débute à 17h00.

Glaces avec le Manchot Glacé, Food trucks avec Fleur d’épice et Le bouillon des curieux vont agiter vos papilles.

À partir de 19h30 concert avec Silver Crash pour une ambiance garantie.

Venez profiter d’une parenthèse de bien être et de douceur pour une soirée conviviale. .

Longrais Au Domaine d’Esthine Carolles 50740 Manche Normandie +33 6 81 33 25 40 contact@audomainedesthine.fr

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English : Estiv’ÂNE marché nocturne, concert, restauration

L’événement Estiv’ÂNE marché nocturne, concert, restauration Carolles a été mis à jour le 2026-07-11 par OT Granville Terre et Mer