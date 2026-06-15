ATELIER ET SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE ÉQUINOXE Arboussols
ATELIER ET SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE ÉQUINOXE Arboussols samedi 11 juillet 2026.
Arboussols
ATELIER ET SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE ÉQUINOXE
Arboussols Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 16:30:00
fin : 2026-07-11 21:00:00
Date(s) :
2026-07-11
La Compagnie Equinoxe propose une journée de danse contemporaine au prieuré de Marcevol le samedi 11 Juillet: Un atelier création tous niveaux à partir de 10 ans de 16h30 à 18h, puis à 19h30 le spectacle Encore et Encore par la compagnie (tout public). Renseignements et inscriptions pour l’atelier au 06 10 44 58 01.
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Arboussols 66320 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 10 44 58 01 danse.equinoxe66@orange.fr
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English :
The Equinoxe Company is hosting a day of contemporary dance at the Marcevol Priory on Saturday, July 11: A creative workshop for all levels (ages 10 and up) from 4:30 PM to 6:00 PM, followed at 7:30 PM by the company’s performance of “Encore et Encore” (suitable for all ages). For information and registration for the workshop, call 06 10 44 58 01.
L’événement ATELIER ET SPECTACLE PAR LA COMPAGNIE ÉQUINOXE Arboussols a été mis à jour le 2026-06-15 par OTI CONFLENT CANIGO
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