Informations pratiques

Saint-Germain-en-Coglès

Atelier et spectacle Trio Vénux

Jardin de l’eau Saint-Germain-en-Coglès Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-08 15:00:00

fin : 2026-08-08

Date(s) :

2026-08-08

La compagnie Équine Situ vous invite à découvrir Trio vénux , un spectacle tout public mêlant art équestre, chant lyrique, gospel et jazz. Dans un univers poétique et sensible, les artistes et le cheval Bellini tissent un dialogue entre musique, mouvement et complicité animale.

Artistes Bellini (cheval), Solenn Heinrich (écuyère/comédienne), Fé Avouglan (soprano).

Tout public.

Participation libre Billetterie sur place CB, espèces, chèques Participation possible via Helloasso

En amont de la représentation, l’association propose un atelier gratuit de découverte du chant et de l’approche du cheval, avec les artistes, à partir de 15h au Jardin de l’eau.

Atelier gratuit à destination des enfants à partir de 5 ans, accompagné d’un adulte Inscription obligatoire par mail

Ce projet bénéficie du soutien du Département d’Ille-et-Vilaine et de la DRAC Bretagne dans le cadre du dispositif Vacances culturelles. .

Jardin de l’eau Saint-Germain-en-Coglès 35133 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 85 46 40 56

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English :

L’événement Atelier et spectacle Trio Vénux Saint-Germain-en-Coglès a été mis à jour le 2026-07-21 par Office de Tourisme Couesnon Marches de Bretagne