Atelier et Vernissage Manech, matière et mémoire Préau centre d’art et de culture Izeste
samedi 17 octobre 2026 · Préau centre d'art et de culture · Izeste
Informations pratiques
Izeste
Atelier et Vernissage Manech, matière et mémoire
Préau centre d’art et de culture 1 Rue de Bordeu Izeste Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-17 10:00:00
fin : 2026-10-17 12:00:00
Date(s) :
2026-10-17
10h et 14h Rencontre et atelier (sur inscription)
Médiation autour de la laine et de l’exposition par l’artiste démonstration et manipulation des différents états de la laine puis initiation aux gestes (trier une toison, utiliser une carde à main).
17h Vernissage et visite commentée de l’exposition
Visite commentée de l’exposition par l’artiste Claire Jouanchicot et moment convivial. .
Préau centre d’art et de culture 1 Rue de Bordeu Izeste 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11
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English : Atelier et Vernissage Manech, matière et mémoire
L’événement Atelier et Vernissage Manech, matière et mémoire Izeste a été mis à jour le 2026-08-29 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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