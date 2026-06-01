Spectacle bOta Jardins secrets Bords de gave Derrière l’église Izeste

Izeste

Spectacle bOta Jardins secrets

Bords de gave Derrière l’église Avenue des Chênes Izeste Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-24 14:30:00

fin : 2026-06-24

Date(s) :

2026-06-24

BOta saut en catalan, jeter en basque. Un mot, deux cultures, un point de départ… Jon et Joana, danseurs et chorégraphes, unissent leurs origines basque et catalane dans un voyage dansé et chanté. Cercles, sauts, chants polyphoniques, rythmes et bâton ils puisent dans les danses traditionnelles des deux territoires pour tisser un vocabulaire commun, célébrer la puissance du collectif et ce qui se transmet de génération en génération par le corps et par la voix. Une invitation à découvrir ce qui relie, ce qui rassemble, ce qui fait danser !

Un spectacle de la compagnie Elirale proposé dans le cadre de Jardins Secrets par la CC Vallée d’Ossau, en partenariat avec la commune d’Iseste. Inscriptions auprès de l’Office de Tourisme de la Vallée d’Ossau.

(En cas de pluie, repli au Préau à Izeste). .

Bords de gave Derrière l’église Avenue des Chênes Izeste 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11 culture@cc-ossau.fr

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English : Spectacle bOta Jardins secrets

L’événement Spectacle bOta Jardins secrets Izeste a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées