Fête de la musique d’Izeste Bords de gave Izeste
Fête de la musique d’Izeste Bords de gave Izeste samedi 20 juin 2026.
Izeste
Fête de la musique d’Izeste
Bords de gave Avenue des Chênes Izeste Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20 17:00:00
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Célébrez la Fête de la Musique avec une scène tremplin qui ouvrira le bal avec 4 groupes locaux prêts à faire leurs preuves, avant de laisser place à The For Mates (21h) et au chaleureux Chepito Collectivo (22h30) pour clore la nuit en beauté. Une belle occasion de soutenir les artistes de demain et de profiter d’une soirée musicale festive et conviviale, en plein air ! (Report au 21/06 de 11h à 18h en cas de mauvais temps).
Food Truck et buvette sur place. .
Bords de gave Avenue des Chênes Izeste 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 61 54 12 85
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English : Fête de la musique d’Izeste
L’événement Fête de la musique d’Izeste Izeste a été mis à jour le 2026-06-13 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées