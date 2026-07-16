Atelier « Exploration des Métiers », ERIP du Bergeracois, Bergerac
mardi 4 août 2026 · ERIP du Bergeracois · Bergerac
Informations pratiques
Atelier « Exploration des Métiers » 4 et 6 août ERIP du Bergeracois Dordogne
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-08-04T09:00:00+02:00 – 2026-08-04T12:30:00+02:00
Fin : 2026-08-06T09:00:00+02:00 – 2026-08-06T12:30:00+02:00
Il s’agit de 2 séquences d’une demi-journée visant à amener à l’appropriation d’une méthodologie, afin d’identifier et choisir des métiers qui correspondent aux personnes, ainsi que d’informer sur les métiers porteurs d’emploi du territoire.
ERIP du Bergeracois 16 rue du Petit Sol 24100 Bergerac Bergerac 24100 La Madeleine Dordogne Nouvelle-Aquitaine [{« type »: « phone », « value »: « 0553583206 »}, {« type »: « email », « value »: « erip@mlbergeracois.fr »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.linscription.com/pro/activite.php?P1=92498 »}]
J’apprends à identifier et choisir des métiers qui me correspondent.
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