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Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature Onesse-Laharie

Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature Onesse-Laharie

Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature Onesse-Laharie mercredi 22 avril 2026.

Adresse : Foyer rural

Ville : 40110 Onesse-Laharie

Département : Landes

Début : mercredi 22 avril 2026

Fin : mercredi 22 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Onesse-Laharie

Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature

Foyer rural Onesse-Laharie Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :
2026-04-22

Venez découvrir l’atelier de fabrication de baume à lèvre avec Ma’ Nature
Venez découvrir l’atelier de fabrication de baume à lèvre avec Ma’ Nature   .

Foyer rural Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55  ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature

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L’événement Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Morcenx

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