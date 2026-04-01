Onesse-Laharie

Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature

Foyer rural Onesse-Laharie Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-22 14:00:00

fin : 2026-04-22 17:00:00

Date(s) :

2026-04-22

Venez découvrir l’atelier de fabrication de baume à lèvre avec Ma’ Nature

Venez découvrir l’atelier de fabrication de baume à lèvre avec Ma’ Nature .

Foyer rural Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr

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English : Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature

Come and discover the lip balm workshop with Ma’ Nature

L’événement Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Morcenx