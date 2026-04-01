Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature Onesse-Laharie
Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature Onesse-Laharie mercredi 22 avril 2026.
Onesse-Laharie
Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature
Foyer rural Onesse-Laharie Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-22 14:00:00
fin : 2026-04-22 17:00:00
Date(s) :
2026-04-22
Venez découvrir l’atelier de fabrication de baume à lèvre avec Ma’ Nature
Venez découvrir l’atelier de fabrication de baume à lèvre avec Ma’ Nature .
Foyer rural Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 7 76 17 03 55 ludobus@paysmorcenais.fr
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English : Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature
Come and discover the lip balm workshop with Ma’ Nature
L’événement Atelier fabrication baume à lèvre Ma’Nature Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-04-15 par OT Morcenx
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