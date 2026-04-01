Onesse-Laharie

Concert de printemps avec EVOL

Eglise Place des platanes Onesse-Laharie Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:30:00

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Concert présenté par EVOL qui invite Les Voix Du Lacs de Parentis

Entrée libre, libre participation.

Concert présenté par EVOL qui invite Les Voix Du Lacs de Parentis

Entrée libre, libre participation. .

Eglise Place des platanes Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 64 60 59 ensemblevocalevol@gmail.com

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English : Concert de printemps avec EVOL

Concert presented by EVOL, inviting Les Voix Du Lacs from Parentis

Free admission, free participation.

L’événement Concert de printemps avec EVOL Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Morcenx