Concert de printemps avec EVOL Onesse-Laharie
Concert de printemps avec EVOL Onesse-Laharie dimanche 26 avril 2026.
Onesse-Laharie
Concert de printemps avec EVOL
Eglise Place des platanes Onesse-Laharie Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26 15:30:00
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Concert présenté par EVOL qui invite Les Voix Du Lacs de Parentis
Entrée libre, libre participation.
Concert présenté par EVOL qui invite Les Voix Du Lacs de Parentis
Entrée libre, libre participation. .
Eglise Place des platanes Onesse-Laharie 40110 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 12 64 60 59 ensemblevocalevol@gmail.com
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English : Concert de printemps avec EVOL
Concert presented by EVOL, inviting Les Voix Du Lacs from Parentis
Free admission, free participation.
L’événement Concert de printemps avec EVOL Onesse-Laharie a été mis à jour le 2026-04-13 par OT Morcenx